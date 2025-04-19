«Наслаждаюсь собой». Шелтон — о выходе в финал турнира ATP-500 в Мюнхене

Представитель США 15-я ракетка мира Бен Шелтон прокомментировал выход в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В матче 1/2 финала он одолел аргентинского теннисиста 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Игра закончилась победой американца в трёх сетах — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.

«Я наслаждаюсь собой. Уже сыграл с отличными теннисистами на грунте. Кое-чему научился у них. Сейчас я не испытываю особого стресса. Просто участвую в соревнованиях. Я чувствую, что именно этого не хватало, когда я играл в Монте-Карло на прошлой неделе. На грунте не всё так просто и идеально. Вы будете чаще упускать подачу, но вы также можете сделать брейк. Думаю, что умение справляться с трудностями и приспосабливаться делает меня отличным игроком на грунте. Я стараюсь учиться день ото дня», — сказал Шелтон в интервью на корте.

Соперником Шелтона в матче за титул чемпиона турнира в Мюнхене станет победитель другого полуфинала между представителем Германии Александром Зверевым и венгром Фабианом Марожаном, занимающим 77-ю строчку рейтинга ATP.