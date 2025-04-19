«Наслаждаюсь собой». Шелтон — о выходе в финал турнира ATP-500 в Мюнхене

Представитель США 15-я ракетка мира Бен Шелтон прокомментировал выход в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В матче 1/2 финала он одолел аргентинского теннисиста 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Игра закончилась победой американца в трёх сетах — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.
|1
|2
|3
|
|6 7
|4
|
|7 9
|6
«Я наслаждаюсь собой. Уже сыграл с отличными теннисистами на грунте. Кое-чему научился у них. Сейчас я не испытываю особого стресса. Просто участвую в соревнованиях. Я чувствую, что именно этого не хватало, когда я играл в Монте-Карло на прошлой неделе. На грунте не всё так просто и идеально. Вы будете чаще упускать подачу, но вы также можете сделать брейк. Думаю, что умение справляться с трудностями и приспосабливаться делает меня отличным игроком на грунте. Я стараюсь учиться день ото дня», — сказал Шелтон в интервью на корте.
Соперником Шелтона в матче за титул чемпиона турнира в Мюнхене станет победитель другого полуфинала между представителем Германии Александром Зверевым и венгром Фабианом Марожаном, занимающим 77-ю строчку рейтинга ATP.
- 19 апреля 2025
-
18:33
-
18:28
-
18:09
-
17:56
-
17:31
-
17:26
-
17:17
-
16:52
-
16:42
-
16:31
-
16:18
-
16:05
-
15:49
-
15:36
-
15:22
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:57
-
14:06
-
13:29
-
13:12
-
12:40
-
12:39
-
12:23
-
12:07
-
12:00
-
11:55
-
11:25
-
10:54
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:21
-
10:15