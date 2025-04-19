Елена Остапенко обыграла Игу Швёнтек и вышла в 1/2 финала турнира в Штутгарте
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она обыграла вторую ракетку мира польскую теннисистку Игу Швёнтек со счётом 6:3, 3:6, 6:2.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 15:20 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|6
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|6
|2
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Остапенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Швёнтек пять эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Счёт личных встреч Елены и Иги стал 6-0 в пользу латвийской теннисистки.
За выход в финал Остапенко поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.
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