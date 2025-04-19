Елена Остапенко обыграла Игу Швёнтек и вышла в 1/2 финала турнира в Штутгарте

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она обыграла вторую ракетку мира польскую теннисистку Игу Швёнтек со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Остапенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Швёнтек пять эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Счёт личных встреч Елены и Иги стал 6-0 в пользу латвийской теннисистки.

За выход в финал Остапенко поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.