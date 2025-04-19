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Роман Сафиуллин не смог выйти в финал «челленджера» в Португалии

Роман Сафиуллин не смог выйти в финал «челленджера» в Португалии
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Российский теннисист 73-я ракетка мира Роман Сафиуллин не смог выйти в финал «челленджера» в Оэйраше (Португалия). В матче 1/2 финала он проиграл представителю Дании 148-й ракетке мира Элмеру Мёллеру. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Сафиуллину удалось реализовать один брейк-пойнт из четырёх, выполнить четыре подачи навылет. В то же время он допустил одну двойную ошибку. Мёллер допустил три двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.

В финале «челленджера» в Оэйраше датский теннисист сыграет с победителем матча Франсиско Комесана (Аргентина) — Карлос Табернер (Испания).

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