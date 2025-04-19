Елена Остапенко высказалась о победе во всех шести матчах против Иги Швёнтек

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу над второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира WTA-500 в Штутгарте.

— Никто, кроме вас, не побеждал Игу шесть раз подряд. Какое утверждение вы считаете более верным? Она ненавидит играть с вами или вы любите играть с ней?

— Думаю, и то, и другое. Нет, но знаете, я очень уважаю её, команду и всё, что она делает для тенниса. Но каждый раз, когда я выхожу с ней на корт, чувствую, что это ещё одна битва. Я готова к ней. И даже если в этот день буду чувствовать себя не лучшим образом, просто буду бороться и выкладываться на корте. И сегодня мне очень помогло то, что я боролась до конца, — сказала Остапенко в интервью на корте.

Счёт личных встреч Елены и Иги стал 6-0 в пользу латвийской теннисистки. Остапенко обыгрывала Швёнтек в Бирмингеме-2019, Индиан-Уэллсе-2021, Дубае-2022, US Open — 2023 и Дохе-2025. Матч в Штутгарте стал первым, где Елена обыграла Игу на грунте.

За выход в финал в Штутгарте Остапенко поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.