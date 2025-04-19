Екатерина Александрова и Чжан Шуай вышли в финал турнира WTA-500 в Штутгарте в паре

Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай вышла в финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) В полуфинале они обыграли дуэт россиянки Людмилы Самсоновой и американки Николь Меликар-Мартинес со счётом 6:4, 4:6, 13:11.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Александрова и Шуай пять раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Самсоновой и Меликар-Мартинес один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В финале Александрова и Шуай встретятся с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).