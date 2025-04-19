Карлос Алькарас вышел в финал турнира ATP-500 в Барселоне, обыграв Фиса

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В полуфинале он обыграл француза Артюра Фиса (14-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фиса три эйса, пять двойных ошибок и один заработанный брейк-пойнт.

В финале Карлос Алькарас встретится с датчанином Хольгером Руне.

Турнир в Барселоне проходит с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд, который в этом году в 1/4 финала проиграл Хольгеру Руне.