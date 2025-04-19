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Александр Зверев вышел в финал грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене

Александр Зверев вышел в финал грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В 1/2 финала он обыграл 77-ю ракетку мира представителя Венгрии Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Мюнхен. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 17:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Фабиан Марожан
77
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Зверев восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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