Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Барселоне: результаты игрового дня 19 апреля

Турнир АТР-500 в Барселоне: результаты игрового дня 19 апреля
Комментарии

Сегодня, 19 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. ATP-500 в Барселоне (Испания). Результаты 19 апреля:

  • Карен Хачанов (Россия) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 3:6, 2:6;
  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Артюр Фис (Франция, 7) — 6:2, 6:4.

Турнир в Барселоне проходит с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является 10-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд, который в прошлогоднем финале обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3). В этом году Рууд в четвертьфинале уступил Хольгеру Руне (4:6, 2:6).

Календарь турнира в Барселоне
Сетка турнира в Барселоне
Материалы по теме
Карлос Алькарас вышел в финал турнира ATP-500 в Барселоне, обыграв Фиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android