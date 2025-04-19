Турнир АТР-500 в Барселоне: результаты игрового дня 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. ATP-500 в Барселоне (Испания). Результаты 19 апреля:

Карен Хачанов (Россия) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 3:6, 2:6;

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Артюр Фис (Франция, 7) — 6:2, 6:4.

Турнир в Барселоне проходит с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является 10-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд, который в прошлогоднем финале обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3). В этом году Рууд в четвертьфинале уступил Хольгеру Руне (4:6, 2:6).