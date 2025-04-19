Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалисты грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене

Определились финалисты грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель США 15-я ракетка мира Бен Шелтон сыграют в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Мюнхен. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
15
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В полуфинале Зверев обыграл 77-ю ракетку мира представителя Венгрии Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3. Шелтон в поединке за выход в финал одолел аргентинского теннисиста 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Игра закончилась победой американца в трёх сетах — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

Материалы по теме
Хачанов проиграл Руне в Барселоне. А Александрова разгромила американку! LIVE!
Live
Хачанов проиграл Руне в Барселоне. А Александрова разгромила американку! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android