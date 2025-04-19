Определились финалисты грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель США 15-я ракетка мира Бен Шелтон сыграют в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В полуфинале Зверев обыграл 77-ю ракетку мира представителя Венгрии Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3. Шелтон в поединке за выход в финал одолел аргентинского теннисиста 22-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Игра закончилась победой американца в трёх сетах — 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.