Определились финалисты турнира ATP-500 в Барселоне

Сегодня, 19 апреля, на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) завершились полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финальной парой соревнований.

Теннис. ATP-500 в Барселоне (Испания). Финал:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хольгер Руне (Дания, 6).

Отметим, что в полуфинале Алькарас обыграл француза Артюра Фиса со счётом 6:2, 6:4. Руне на этой же стадии оказался сильнее россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:2).

Турнир в Барселоне проходит с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд, который в этом году в четвертьфинале уступил Хольгеру Руне (4:6, 2:6).