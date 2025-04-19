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«Это очень много значит». Карлос Алькарас — о выходе в финал турнира в Барселоне

«Это очень много значит». Карлос Алькарас — о выходе в финал турнира в Барселоне
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Артюр Фис
14
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Для меня это здорово. С детства я смотрел финал каждое воскресенье. Дважды играл в финале здесь. Быть снова в финале в Барселоне — это очень много значит… перед моими людьми, перед моими друзьями, которые приехали из Мурсии… конечно, перед людьми в Барселоне и в Испании. Это была очень весёлая и замечательная неделя. Посмотрим, удастся ли нам завтра закончить день с трофеем. Это будет непросто», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В полуфинале соревнований Алькарас обыграл француза Артюра Фиса со счётом 6:2, 6:4. В финале он встретится с датчанином Хольгером Руне.

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