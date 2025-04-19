Элина Свитолина уверенно вышла в финал грунтового турнира WTA-250 в Руане

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче 1/2 финала она обыграла 90-ю ракетку мира Елену-Габриэлу Русе. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 1 минуту. В её рамках Элина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале грунтового турнира категории WTA-250 в Руане Свитолина сыграет с 39-й ракеткой мира Ольгой Данилович из Сербии.