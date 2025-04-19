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Элина Свитолина уверенно вышла в финал грунтового турнира WTA-250 в Руане

Элина Свитолина уверенно вышла в финал грунтового турнира WTA-250 в Руане
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче 1/2 финала она обыграла 90-ю ракетку мира Елену-Габриэлу Русе. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Руан. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
Элина Свитолина
18
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Елена-Габриэла Русе
90
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

Встреча теннисисток продлилась 1 час 1 минуту. В её рамках Элина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале грунтового турнира категории WTA-250 в Руане Свитолина сыграет с 39-й ракеткой мира Ольгой Данилович из Сербии.

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