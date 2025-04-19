Свитолина рассказала, как Гаэль Монфис мотивировал её на выход в финал турнира в Руане

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче 1/2 финала она обыграла 90-ю ракетку мира Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:0, 6:2. Свитолина заявила, что в финале её поддержит супруг французский теннисист Гаэль Монфис.

«Для меня большой мотивацией было, когда Гаэль сказал мне в начале турнира, что он приедет на финал, если я выйду в него выйду. Так что он, вероятно, приедет поддержать меня завтра», — сказала Свитолина в интервью на корте.

В финале грунтового турнира категории WTA-250 в Руане Свитолина сыграет с 39-й ракеткой мира Ольгой Данилович из Сербии.