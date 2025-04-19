Свитолина рассказала, как Гаэль Монфис мотивировал её на выход в финал турнира в Руане
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче 1/2 финала она обыграла 90-ю ракетку мира Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:0, 6:2. Свитолина заявила, что в финале её поддержит супруг французский теннисист Гаэль Монфис.
Руан. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
18
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
90
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
«Для меня большой мотивацией было, когда Гаэль сказал мне в начале турнира, что он приедет на финал, если я выйду в него выйду. Так что он, вероятно, приедет поддержать меня завтра», — сказала Свитолина в интервью на корте.
В финале грунтового турнира категории WTA-250 в Руане Свитолина сыграет с 39-й ракеткой мира Ольгой Данилович из Сербии.
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