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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она обыграла Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 6:4, 6:1.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 18:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Соболенко четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия).

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не принимает участия в турнире.

Календарь турнира в Штутгарте
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