Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она обыграла Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Соболенко четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия).

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не принимает участия в турнире.