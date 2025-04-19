Определились финалистки грунтового турнира WTA-250 в Руане
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина и 39-я ракетка мира Ольга Данилович из Сербии сыграют в финале грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).
Руан. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
18
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
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39
Ольга Данилович
О. Данилович
В матче 1/2 финала Свитолина в двух сетах обыграла 90-ю ракетку мира Елену-Габриэлу Русе. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. А Данилович оказалась сильнее 69-й ракетки мира Сюзан Ламенс из Нидерландов — 6:4, 6:4.
Финальный матч грунтового турнира категории WTA-250 в Руане пройдёт завтра, 20 апреля, и начнётся не ранее 16:30 мск. Действующей чемпионкой турнира является американка Слоан Стивенс.
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