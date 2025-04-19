Остапенко повторила достижение Сабатини и Радваньской, обыграв Швёнтек в Штутгарте
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко стала третьей среди тех, кто не был лидером рейтинга и обыграл бывшую или будущую первую ракетку мира в первые шесть встреч. Ранее этим достижением могли похвастаться Габриэла Сабатини (против Аранчи Санчес Викарио и Дженнифер Каприати) и Агнешки Радваньской (против Каролины Плишковой). Остапенко в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыграла Игу Швёнтек из Польши со счётом 6:3, 3:6, 6:2.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 15:20 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Счёт личных встреч Елены и Иги стал 6-0 в пользу латвийской теннисистки. Остапенко обыгрывала Швёнтек в Бирмингеме-2019, Индиан-Уэллсе-2021, Дубае-2022, US Open — 2023 и Дохе-2025. Матч в Штутгарте стал первым, где Елена обыграла Игу на грунте.
Комментарии
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