Остапенко повторила достижение Сабатини и Радваньской, обыграв Швёнтек в Штутгарте

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко стала третьей среди тех, кто не был лидером рейтинга и обыграл бывшую или будущую первую ракетку мира в первые шесть встреч. Ранее этим достижением могли похвастаться Габриэла Сабатини (против Аранчи Санчес Викарио и Дженнифер Каприати) и Агнешки Радваньской (против Каролины Плишковой). Остапенко в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыграла Игу Швёнтек из Польши со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Счёт личных встреч Елены и Иги стал 6-0 в пользу латвийской теннисистки. Остапенко обыгрывала Швёнтек в Бирмингеме-2019, Индиан-Уэллсе-2021, Дубае-2022, US Open — 2023 и Дохе-2025. Матч в Штутгарте стал первым, где Елена обыграла Игу на грунте.