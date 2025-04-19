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Ига Швёнтек объяснила очередное поражение от Елены Остапенко

Ига Швёнтек объяснила очередное поражение от Елены Остапенко
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Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек объяснила поражение от 24-й ракетки мира латвийской теннисистки Елены Остапенко в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 2:6.

«Мне кажется, сегодня был напряжённый матч, так что у меня были шансы на победу. Раньше такие матчи, безусловно, были другими. Она всегда настраивалась и идеально попадала по мячу. Сегодня было не так – она допускала ошибки. У меня были возможности, я просто ими не воспользовалась», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Елены и Иги стал 6-0 в пользу латвийской теннисистки. За выход в финал Остапенко поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.

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