Арина Соболенко сфотографировала спорную отметку на корте в 1/4 финала в Штутгарте

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом сете четвертьфинального матча на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) против Элисе Мертенс из Бельгии сфотографировала отметку на корте.
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«Мне показалось, что судья была взбешена этой фотографией. Когда я пожала ей руку, был очень интересный взгляд и крепкое рукопожатие», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Во время медицинского перерыва Мертенс Соболенко попросила судью на вышке Мириам Блей спуститься и посмотреть отметку. В предыдущем гейме после удара Арины был зафиксирован аут, но спортсменка посчитала, что мяч попал в корт. Судья отказалась спускаться, поэтому Соболенко сделала фото.
Матч Арины Соболенко и Элисе Мертенс завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу первой ракетки.
- 19 апреля 2025
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