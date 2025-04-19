Арина Соболенко сфотографировала спорную отметку на корте в 1/4 финала в Штутгарте

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом сете четвертьфинального матча на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) против Элисе Мертенс из Бельгии сфотографировала отметку на корте.

«Мне показалось, что судья была взбешена этой фотографией. Когда я пожала ей руку, был очень интересный взгляд и крепкое рукопожатие», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Во время медицинского перерыва Мертенс Соболенко попросила судью на вышке Мириам Блей спуститься и посмотреть отметку. В предыдущем гейме после удара Арины был зафиксирован аут, но спортсменка посчитала, что мяч попал в корт. Судья отказалась спускаться, поэтому Соболенко сделала фото.

Матч Арины Соболенко и Элисе Мертенс завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу первой ракетки.