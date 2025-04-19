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Арина Соболенко сфотографировала спорную отметку на корте в 1/4 финала в Штутгарте

Арина Соболенко сфотографировала спорную отметку на корте в 1/4 финала в Штутгарте
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом сете четвертьфинального матча на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) против Элисе Мертенс из Бельгии сфотографировала отметку на корте.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 18:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

«Мне показалось, что судья была взбешена этой фотографией. Когда я пожала ей руку, был очень интересный взгляд и крепкое рукопожатие», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Во время медицинского перерыва Мертенс Соболенко попросила судью на вышке Мириам Блей спуститься и посмотреть отметку. В предыдущем гейме после удара Арины был зафиксирован аут, но спортсменка посчитала, что мяч попал в корт. Судья отказалась спускаться, поэтому Соболенко сделала фото.

Матч Арины Соболенко и Элисе Мертенс завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу первой ракетки.

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