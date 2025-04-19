Жасмин Паолини обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
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Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:3.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
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6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Гауфф ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
За выход в финал Жасмин Паолини сразится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
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