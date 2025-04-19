Жасмин Паолини обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Гауфф ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в финал Жасмин Паолини сразится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.