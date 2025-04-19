Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Жасмин Паолини обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Комментарии

Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:3.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Жасмин Паолини
6
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Гауфф ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в финал Жасмин Паолини сразится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Календарь турнира в Штутгарте
Сетка турнира в Штутгарте
Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко сфотографировала спорную отметку на корте в 1/4 финала в Штутгарте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android