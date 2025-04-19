Турнир WTA-500 в Штутгарте: результаты игрового дня 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Штутгарте (Германия). Результаты 19 апреля:

Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США) — 6:0, 6:4;

Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:3, 3:6, 6:2;

Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:1;

Жасмин Паолини (Италия) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:3.

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не принимает участия в турнире.