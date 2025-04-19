Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Штутгарте: результаты игрового дня 19 апреля

Турнир WTA-500 в Штутгарте: результаты игрового дня 19 апреля
Комментарии

Сегодня, 19 апреля, завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Штутгарте (Германия). Результаты 19 апреля:

  • Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США) — 6:0, 6:4;
  • Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:3, 3:6, 6:2;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:1;
  • Жасмин Паолини (Италия) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:3.

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не принимает участия в турнире.

Календарь турнира в Штутгарте
Сетка турнира в Штутгарте
Материалы по теме
Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android