Определились полуфиналистки грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте

Сегодня, 19 апреля, завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами.

Теннис. WTA-500 в Штутгарте (Германия). Полуфиналы:

Екатерина Александрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия);

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 5).

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлогоднем финале обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. В этом году Рыбакина не принимает участия в турнире.