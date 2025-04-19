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Определились полуфиналистки грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте

Определились полуфиналистки грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте
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Сегодня, 19 апреля, завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами.

Теннис. WTA-500 в Штутгарте (Германия). Полуфиналы:

  • Екатерина Александрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия);
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 5).

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлогоднем финале обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. В этом году Рыбакина не принимает участия в турнире.

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