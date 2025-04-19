«Porsche в этот раз напоминает тигра по цвету». Соболенко — о желании выиграть в Штутгарте

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).
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– Не хочу лишний раз напоминать, но я сформулирую вопрос позитивно: почему именно в этом году Арина Соболенко, первая ракетка мира, заберёт с собой Porsche?
– Я действительно считаю, что всё время так складывалось просто потому, что я играла с первой ракеткой мира. Теперь сама стала первой. Надеюсь, это как-то поможет. Ещё Porsche в этот раз напоминает тигра по цвету. Надеюсь на лучшее, – сказала Соболенко в интервью на корте.
На этом турнире Соболенко выходила в финал три раза и каждый раз проигрывала первой ракетке мира (один раз Эшли Барти и дважды Иге Швёнтек).
В этом году Соболенко в 1/4 финала обыграла Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 6:4, 6:1. В полуфинале Арина встретится с итальянкой Жасмин Паолини.
- 19 апреля 2025
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