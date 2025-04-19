«Соболенко убьёт меня». Жасмин Паолини — о выходе в полуфинал WTA-500 в Штутгарте
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Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о выходе в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), где она встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
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6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Моя цель — иметь шансы на победу. Раньше я проигрывала [топ-игрокам] со счётом 6:2, 6:1… Ну, я не хочу этого говорить, потому что, возможно, завтра Соболенко убьёт меня», — сказала Паолини в интервью на корте.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Паолини обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:3.
Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.
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