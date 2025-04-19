Александр Зверев вышел в 38-й финал в карьере, догнав по данному показателю Медведева

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 38-й финал в карьере, догнав по данному показателю российского теннисиста Даниила Медведева. Спортсмены делят второе место среди действующих игроков по количеству финалов в карьере.

Сегодня, 19 апреля, Зверев вышел в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В 1/2 финала он обыграл 77-ю ракетку мира представителя Венгрии Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. В матче за титул Зверев сыграет с американцем Беном Шелтоном.