Жозе Моргаду назвал историческим противостояние Иги Швёнтек и Елены Остапенко

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на очередное поражение второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек от 24-й ракетки мира латвийской теннисистки Елены Остапенко в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 2:6.

«Честно говоря, это одно из самых удивительных противостояний в истории тенниса. Просто невероятно», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Счёт личных встреч Елены и Иги стал 6-0 в пользу латвийской теннисистки. За выход в финал Остапенко поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.