Жозе Моргаду назвал историческим противостояние Иги Швёнтек и Елены Остапенко
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на очередное поражение второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек от 24-й ракетки мира латвийской теннисистки Елены Остапенко в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 2:6.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 15:20 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Честно говоря, это одно из самых удивительных противостояний в истории тенниса. Просто невероятно», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
Счёт личных встреч Елены и Иги стал 6-0 в пользу латвийской теннисистки. За выход в финал Остапенко поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.
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