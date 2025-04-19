Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жозе Моргаду назвал историческим противостояние Иги Швёнтек и Елены Остапенко

Жозе Моргаду назвал историческим противостояние Иги Швёнтек и Елены Остапенко
Комментарии

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на очередное поражение второй ракетки мира представительницы Польши Иги Швёнтек от 24-й ракетки мира латвийской теннисистки Елены Остапенко в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 2:6.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 15:20 МСК
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 2
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Честно говоря, это одно из самых удивительных противостояний в истории тенниса. Просто невероятно», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Счёт личных встреч Елены и Иги стал 6-0 в пользу латвийской теннисистки. За выход в финал Остапенко поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.

Материалы по теме
Ига Швёнтек объяснила очередное поражение от Елены Остапенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android