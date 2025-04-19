Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На турнире WTA-500 в Штутгарте лидер мирового рейтинга выходит в полуфинал последние 5 лет

На турнире WTA-500 в Штутгарте лидер мирового рейтинга выходит в полуфинал последние 5 лет
Комментарии

Грунтовый турнир WTA-500 в Штутгарте является единственным на уровне WTA, на котором первая ракетка мира выходила в полуфинал каждый раз из последних пяти лет. Лидер рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/4 финала обыграла Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 6:4, 6:1.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 18:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

В 2024 году Ига Швёнтек, занимавшая первую строчку, в 1/2 финала уступила Елене Рыбакиной (3:6, 6:4, 3:6), а в 2023 и 2022 годах стала чемпионкой соревнований, обыграв Соболенко. В 2021-м победу одержала Эшли Барти. В финале она также оказалась сильнее Арины Соболенко.

В полуфинале Штутгарта-2025 Арина Соболенко встретится с итальянкой Жасмин Паолини.

Календарь турнира в Штутгарте
Сетка турнира в Штутгарте
Материалы по теме
«Соболенко убьёт меня». Жасмин Паолини — о выходе в полуфинал WTA-500 в Штутгарте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android