На турнире WTA-500 в Штутгарте лидер мирового рейтинга выходит в полуфинал последние 5 лет

Грунтовый турнир WTA-500 в Штутгарте является единственным на уровне WTA, на котором первая ракетка мира выходила в полуфинал каждый раз из последних пяти лет. Лидер рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/4 финала обыграла Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 6:4, 6:1.

В 2024 году Ига Швёнтек, занимавшая первую строчку, в 1/2 финала уступила Елене Рыбакиной (3:6, 6:4, 3:6), а в 2023 и 2022 годах стала чемпионкой соревнований, обыграв Соболенко. В 2021-м победу одержала Эшли Барти. В финале она также оказалась сильнее Арины Соболенко.

В полуфинале Штутгарта-2025 Арина Соболенко встретится с итальянкой Жасмин Паолини.