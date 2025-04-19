На турнире WTA-500 в Штутгарте лидер мирового рейтинга выходит в полуфинал последние 5 лет
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Грунтовый турнир WTA-500 в Штутгарте является единственным на уровне WTA, на котором первая ракетка мира выходила в полуфинал каждый раз из последних пяти лет. Лидер рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/4 финала обыграла Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 6:4, 6:1.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 18:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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Элисе Мертенс
Э. Мертенс
В 2024 году Ига Швёнтек, занимавшая первую строчку, в 1/2 финала уступила Елене Рыбакиной (3:6, 6:4, 3:6), а в 2023 и 2022 годах стала чемпионкой соревнований, обыграв Соболенко. В 2021-м победу одержала Эшли Барти. В финале она также оказалась сильнее Арины Соболенко.
В полуфинале Штутгарта-2025 Арина Соболенко встретится с итальянкой Жасмин Паолини.
Комментарии
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