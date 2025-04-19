Александрова оценила победу над Пегулой в четвертьфинале турнира в Штутгарте

22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она переиграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:0, 6:4.
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«Я очень рада, что смогла выиграть в двух сетах, и довольна своей игрой сегодня. Победить такую соперницу — это много значит. После первого сета я понимала, что легко дальше не будет, и счёт это показывает. Второй сет был более равный. О выходе в финал завтра думать я не буду — буду концентрироваться на каждом розыгрыше. Меня ждёт очень сложный матч. Я же постараюсь делать то же самое, что всю эту неделю на турнире. Играть так же», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.
Соперницей россиянки в матче за выход в финал соревнований в Штутгарте станет латвийская теннисистка Елена Остапенко, занимающая 24-ю строчку в рейтинге WTA.
- 19 апреля 2025
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