Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова оценила победу над Пегулой в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Александрова оценила победу над Пегулой в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Аудио-версия:
Комментарии

22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она переиграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:0, 6:4.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 13:40 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Я очень рада, что смогла выиграть в двух сетах, и довольна своей игрой сегодня. Победить такую соперницу — это много значит. После первого сета я понимала, что легко дальше не будет, и счёт это показывает. Второй сет был более равный. О выходе в финал завтра думать я не буду — буду концентрироваться на каждом розыгрыше. Меня ждёт очень сложный матч. Я же постараюсь делать то же самое, что всю эту неделю на турнире. Играть так же», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

Соперницей россиянки в матче за выход в финал соревнований в Штутгарте станет латвийская теннисистка Елена Остапенко, занимающая 24-ю строчку в рейтинге WTA.

Материалы по теме
Александрова — в полуфинале Штутгарта. Екатерина повесила «баранку» третьей ракетке мира
Александрова — в полуфинале Штутгарта. Екатерина повесила «баранку» третьей ракетке мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android