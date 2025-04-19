Хольгер Руне прокомментировал победу над Кареном Хачановым в 1/2 финала в Барселоне
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).
Барселона. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 14:40 МСК
27
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
«Прежде всего это был хороший матч. Думаю, я играл хорошо, немного похоже на вчерашний: сильно бил по мячу, выбивая его из позиции. Сегодня немного изменил ритм своих ударов и думаю, что это было более эффективно против Карена. Делал больше обводок и старался разнообразить свою игру, нанося удары в разные зоны корта. Да, я очень рад, что попал в финал», — сказал Руне на пресс-конференции.
Матч Хольгера Руне и Карена Хачанова завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу датского теннисиста. В финале он сыграет с Карлосом Алькарасом.
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