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Хольгер Руне прокомментировал победу над Кареном Хачановым в 1/2 финала в Барселоне

Хольгер Руне прокомментировал победу над Кареном Хачановым в 1/2 финала в Барселоне
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 14:40 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Прежде всего это был хороший матч. Думаю, я играл хорошо, немного похоже на вчерашний: сильно бил по мячу, выбивая его из позиции. Сегодня немного изменил ритм своих ударов и думаю, что это было более эффективно против Карена. Делал больше обводок и старался разнообразить свою игру, нанося удары в разные зоны корта. Да, я очень рад, что попал в финал», — сказал Руне на пресс-конференции.

Матч Хольгера Руне и Карена Хачанова завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу датского теннисиста. В финале он сыграет с Карлосом Алькарасом.

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