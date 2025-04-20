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«Очень счастлив и горжусь собой». Руне — о возвращении в топ-10 мирового рейтинга

«Очень счастлив и горжусь собой». Руне — о возвращении в топ-10 мирового рейтинга
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о возвращении в топ-10 мирового рейтинга по итогам выступления на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания). Он сместит с девятой строчки российского теннисиста Даниила Медведева.

— Насколько важно для вас вернуться в топ-10 после этой недели?
— Это очень важно. Уже говорил, что сегодняшний матч был очень важен для меня, потому что знал, что если выиграю, то вернусь в топ-10. Это создавало дополнительное давление, но также и большую мотивацию. Но в итоге я просто постарался сосредоточиться на своей игре и на том, как хочу подойти к матчу, потому что это единственные вещи, которые ты можешь реально контролировать. Думаю, я хорошо бил по мячу, как с форхенда, так и с бэкхенда, подача у меня получалась, и тактически играл правильно. Очень счастлив и горжусь собой, — сказал Руне на пресс-конференции.

Руне в полуфинале турнира в Барселоне обыграл 27-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:2) Наивысшей позицией Хольгера Руне в рейтинге ATP является четвёртое место (август 2023 года).

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