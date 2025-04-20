«Рафа заставил нас привыкнуть». Алькарас — о давлении после выхода в финал в Барселоне

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о давлении, связанном с выходом в финал на турнире в Барселоне (Испания).

«У нас в Испании было много хороших спортсменов, и мы привыкли к этому. Если мы не побеждаем, то всё воспринимается как провал, хорошие вещи превозносятся, а плохие создают слишком большой пузырь. Благодарен за поддержку, которую всегда получал. Всегда было больше позитива, чем негатива, но негатив стоит в 10 раз больше позитива. В Испании Рафа заставил нас привыкнуть к этому, как и другие гиганты, и это то, что не должно быть таким», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финале турнира в Барселоне Карлос Алькарас встретится с датчанином Хольгером Руне.