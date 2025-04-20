«Очень за неё рада». Экс-россиянка Грачёва — о прогрессе Мирры Андреевой

67-я ракетка мира 24-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, высказалась о прогрессе седьмой ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра не меняется, она просто очень-очень стабильна. Не то чтобы я увидела какие-то колоссальные изменения, но у неё прекрасная оборона, у неё прекрасный переход из агрессивного тенниса в оборонительный и наоборот. Она прекрасно видит игру, но всё это у неё было. Она это только улучшает и поддерживает на стабильном уровне. Для меня она прекрасна как игрок, я очень за неё рада», — сказала Грачёва в интервью на YouTube-канале Mr.Tennis.

Напомним, 16 марта Мирра Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Для неё эта победа стала второй подряд на «тысячнике» после титула в Дубае (ОАЭ) в феврале.