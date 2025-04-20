«Завтра не будет друзей». Алькарас — о предстоящем финале против Руне в Барселоне
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с датчанином Хольгером Руне в финале грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).
Барселона. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Хольгер Руне
Х. Руне
«Это очень сложный и трудный соперник. Он играет на очень высоком уровне, он победил Рууда и Хачанова. Буду относиться к нему с уважением. Мы давно знаем друг друга: мы играли вместе с 12 и 14 лет, встречались на многих турнирах, когда были совсем юными. Играть вместе финал турнира ATP 500 — это прекрасно, видеть, как мы росли вместе. Но завтра не будет друзей. Завтра нужно будет выкладываться полностью, думать только о себе и смотреть, как всё пойдёт», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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