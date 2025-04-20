Карлос Алькарас: мне не хватало грунта, он помогает обрести уверенность

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поддержке болельщиков на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Куда бы я ни поехал, мне повезло, что у меня есть огромная поддержка. Мне очень повезло в этом плане, на каждой тренировке, на которую иду, в любой точке мира. У меня нет времени отключиться, в некоторых матчах снижаю интенсивность, но толпа очень помогает мне переключиться, и я должен поддерживать темп на протяжении всего матча. Здесь, в Барселоне, мне всегда это удаётся.

Мне не хватало грунта, он действительно помогает мне обрести уверенность. Мне очень нравится играть перед семьёй и друзьями. Просто стараюсь хорошо провести время, научиться быть лучше и вернуться на корт счастливым», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финале турнира в Барселоне Карлос Алькарас сыграет с датчанином Хольгером Руне.