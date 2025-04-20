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Руне — о качестве кортов в Барселоне: хорошие, но не такие, как на «Ролан Гаррос»

Руне — о качестве кортов в Барселоне: хорошие, но не такие, как на «Ролан Гаррос»
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, какие для него были бы идеальные условия игры на грунтовых турнирах.

«Если бы мне пришлось выбирать идеальные условия для игры на грунте, я бы сказал, что это солнечный и тёплый день, но могу адаптироваться к любым условиям. Корты на этом турнире кажутся мне хорошими, конечно, не такими, как на «Ролан Гаррос», но это почти невозможно, потому что качество кортов там впечатляет. В любом случае я играл на гораздо худших грунтовых кортах, чем эти», — сказал Руне на пресс-конференции.

В полуфинале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) Хольгер Руне обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 6:2. В финале он встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

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