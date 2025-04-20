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Давид Феррер покинет пост директора турнира в Барселоне

Давид Феррер покинет пост директора турнира в Барселоне
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Экс третья ракетка мира испанский теннисист Давид Феррер покинет пост директора турнира АТР-500 в испанской Барселоне. Сообщается, что это случится после финала турнира, который сегодня, 20 апреля, пройдёт на кортах столицы Каталонии.

«Я очень благодарен теннисному клубу Барселоны за предоставленную возможность. Благодаря этой работе я почувствовал себя полностью реализованным после завершения своей игровой карьеры как в личном, так и в профессиональном плане, но теперь этот этап для меня завершается и начинается новый. Давно хотел взяться за новые для себя вызовы, но этот турнир навсегда останется в моём сердце, я его никогда не забуду. Я ухожу очень счастливым», – приводит слова Феррера пресс-служба турнира.

Отметим, что Феррер был директором турнира в течение шести лет. За этот период турнир в Барселоне сократил количество участников с 48 до 32.

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