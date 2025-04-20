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Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание игрового дня 20 апреля

Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание игрового дня 20 апреля
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Сегодня, 20 апреля, в Штутгарте (Германия) пройдут матчи очередного игрового дня на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия), 1/2 финала. Расписание 20 апреля (время — московское):

  • 14:00. Екатерина Александрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия);
  • 15:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия).

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не принимает участия в турнире.

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