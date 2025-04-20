«Я выигрывала «Ролан Гаррос». Елена Остапенко оценила свой уровень игры на грунте
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко считает себя таким же хорошим игроком на грунте, как и пятикратная победительница турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 15:20 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Она тоже отлично играет на грунтовых кортах. Но, знаете, я выигрывала «Ролан Гаррос». Так что могу сказать то же самое о себе», — сказала Остапенко в послематчевом интервью.
Напомним, в субботу, 19 апреля, в четвертьфинале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) Остапенко обыграла Швёнтек со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Счёт личных встреч теннисисток стал 6-0 в пользу представительницы Латвии.
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