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Арина Соболенко: с каждым матчем всё лучше справляюсь на грунте

Арина Соболенко: с каждым матчем всё лучше справляюсь на грунте
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Первая ракетка мира в женском одиночном разряде белоруска Арина Соболенко поделилась своим мнением насчёт своей игры на грунтовых кортах теннисного турнира WTA-500 в немецком Штутгарте.

«Чувствую себя всё комфортнее — я начинаю играть более разнообразно, добавляю больше вращения, чем обычно на харде. Думаю, что с каждым матчем я всё лучше справляюсь на грунте — всё чаще удаётся сохранять максимальную концентрацию на протяжении долгого времени. Физически я очень мощная теннисистка. Я готова к большим сражениям на этой поверхности и поняла, что нельзя спешить с выигрышными ударами, нужно немного скорректировать свой теннис», – приводит слова теннисистки Punto de Break.

Напомним, Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет против шестой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини. В матче 1/4 финала белорусская теннисистка была сильнее бельгийки Элисе Мертенс (6:4, 6:1).

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 18:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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