Арина Соболенко: с каждым матчем всё лучше справляюсь на грунте

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде белоруска Арина Соболенко поделилась своим мнением насчёт своей игры на грунтовых кортах теннисного турнира WTA-500 в немецком Штутгарте.
«Чувствую себя всё комфортнее — я начинаю играть более разнообразно, добавляю больше вращения, чем обычно на харде. Думаю, что с каждым матчем я всё лучше справляюсь на грунте — всё чаще удаётся сохранять максимальную концентрацию на протяжении долгого времени. Физически я очень мощная теннисистка. Я готова к большим сражениям на этой поверхности и поняла, что нельзя спешить с выигрышными ударами, нужно немного скорректировать свой теннис», – приводит слова теннисистки Punto de Break.
Напомним, Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет против шестой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини. В матче 1/4 финала белорусская теннисистка была сильнее бельгийки Элисе Мертенс (6:4, 6:1).
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
- 20 апреля 2025
-
11:17
-
11:00
-
10:39
-
10:38
-
10:00
-
09:54
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:21
-
00:55
-
00:51
-
00:44
-
00:35
-
00:27
-
00:05
- 19 апреля 2025
-
23:56
-
23:05
-
22:58
-
22:49
-
22:21
-
22:20
-
21:53
-
21:39
-
21:35
-
21:18
-
20:49
-
20:44
-
20:34
-
20:29
-
20:22
-
19:54
-
19:33
-
19:23
-
19:19