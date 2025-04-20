Паолини прокомментировала победу в матче с Гауфф на турнире в Штутгарте

Шестая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала, что помогло ей выиграть свой матч 1/4 финала теннисного турнира WTA-500 в немецком Штутгарте против четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф.

«Когда я выхожу на корт, мне нравится сильно бить по мячу, это делает игру теннис для меня увлекательной. Мне нравится бить мяч сильно, это приносит мне радость. Думаю, сегодня я играла агрессивно и была очень стабильна, не делала слишком много ошибок. Мне кажется, что я сыграла отличный матч», – приводит слова теннисистки WTA Tour.

В полуфинале турнира в немецком Штутгарте Паолини сыграет против первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая в своём матче 1/4 финала была сильнее бельгийки 29-й ракетки мира Элизе Мертенс 6:4, 6:1.