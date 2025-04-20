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Паолини прокомментировала победу в матче с Гауфф на турнире в Штутгарте

Паолини прокомментировала победу в матче с Гауфф на турнире в Штутгарте
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Шестая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала, что помогло ей выиграть свой матч 1/4 финала теннисного турнира WTA-500 в немецком Штутгарте против четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Жасмин Паолини
6
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Когда я выхожу на корт, мне нравится сильно бить по мячу, это делает игру теннис для меня увлекательной. Мне нравится бить мяч сильно, это приносит мне радость. Думаю, сегодня я играла агрессивно и была очень стабильна, не делала слишком много ошибок. Мне кажется, что я сыграла отличный матч», – приводит слова теннисистки WTA Tour.

В полуфинале турнира в немецком Штутгарте Паолини сыграет против первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая в своём матче 1/4 финала была сильнее бельгийки 29-й ракетки мира Элизе Мертенс 6:4, 6:1.

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