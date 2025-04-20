Арина Соболенко: мне очень нравятся грунтовые корты Штутгарта

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась своими ощущениями от игры на грунтовых кортах теннисного турнира WTA-500 в немецком Штутгарте.
«У меня была неделя для тренировок на этих кортах, так что я чувствовала себя достаточно комфортно. Кроме того, я играла здесь много раз, поэтому знаю эти корты, и мне очень нравится эта поверхность. Думаю, всё сводилось к тому, чтобы просто сыграть первый матч на грунте, привыкнуть к игре и не спешить», – приводит слова теннисистки WTA Tour.
Напомним, Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв в матче 1/4 финала бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс. За место в финале она поспорит с представительницей Италии шестой ракеткой мира Жасмин Паолини, которая в своём четвертьфинале была сильнее четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф – 6:4, 6:3.
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