Арина Соболенко: мне очень нравятся грунтовые корты Штутгарта

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась своими ощущениями от игры на грунтовых кортах теннисного турнира WTA-500 в немецком Штутгарте.

«У меня была неделя для тренировок на этих кортах, так что я чувствовала себя достаточно комфортно. Кроме того, я играла здесь много раз, поэтому знаю эти корты, и мне очень нравится эта поверхность. Думаю, всё сводилось к тому, чтобы просто сыграть первый матч на грунте, привыкнуть к игре и не спешить», – приводит слова теннисистки WTA Tour.

Напомним, Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв в матче 1/4 финала бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс. За место в финале она поспорит с представительницей Италии шестой ракеткой мира Жасмин Паолини, которая в своём четвертьфинале была сильнее четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф – 6:4, 6:3.