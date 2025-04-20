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Пуиг: «Ролан Гаррос» — дом Надаля. Не удивлюсь, если построят стадион с его именем

Пуиг: «Ролан Гаррос» — дом Надаля. Не удивлюсь, если построят стадион с его именем
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Бывшая 27-я ракетка мира, олимпийская чемпионка пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг оценила наследие 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос», на котором он выигрывал рекордное количество титулов (14).

«Это его дом. Я не удивлюсь, если в будущем построят стадион с его именем. Он этого заслуживает. Не из-за того, каким игроком он был, а из-за того, какой он человек. Его очень уважают. И когда мы говорим о трудных соперниках, он самый трудный из них всех. Надеюсь, что мы увидим его на трибунах во многих матчах», — приводит слова Пуиг We love tennis.

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