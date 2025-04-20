Наоми Осака: смеюсь, когда кто-то называет меня ментально слабой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака обратилась к своим хейтерам, которые считают её психологически слабой.

«Я каждый раз смеюсь, когда кто-то называет меня ментально слабой, лол», — написала Осака на личной странице в соцсети Х.

Последний матч Наоми Осака провела в марте на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она проиграла итальянке Жасмин Паолини (6:3, 4:6, 4:6). Ближайшим турниром для Осаки станет грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сейчас японка занимает 55-ю строчку в рейтинге.