«Он мне навредил, а потом ещё и насмехался». Вавассори пожаловался на Шелтона

Шестая ракетка парного рейтинга АТР итальянец Андреа Вавассори рассказал о своём отношении к конфликтной ситуации, которая возникла между ним и американским теннисистом Беном Шелтоном во время их встречи в парном разряде турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Что касается Шелтона, в целом мне не понравилось его поведение. Но теперь всё зависит от него — если он подойдёт и попросит прощения за то, что высмеивал меня из-за моей травмы ребра, то я прощу его. Я всегда прощаю, могу сразу же забыть о том, что было, но только если он первым сделает шаг к извинениям, я точно первым не сделаю этот шаг. Я сказал ему во время того матча, чтобы он был осторожнее, когда бьёт сильно, стоя так близко, потому что он может повредить что-нибудь сопернику. Мне вот он повредил ребро. Я был злой из-за этой травмы, и, когда после посмотрел видео, мне стало неприятно, что он надо мной подшучивал. Он фактически мне навредил, а потом ещё и насмехался», – приводит слова Вавассори Tennis World Italia.

Напомним, во время матча второго круга парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло между парами Бен Шелтон/Рохан Бопанна и Андреа Вавассори/Симоне Болелли Вавассори не раз жаловался на агрессивную игру со стороны Шелтона, в результате которой один из ударов пришёлся в его корпус. После этого матча стало известно, что Вавассори пришлось сняться с турнира АТР-500 в испанской Барселоне из-за ушиба рёбер.