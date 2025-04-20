«По всей видимости, это аут». Арина Соболенко показала фотографию спорной отметки

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала отметку на корте, фотографию которой сделала во время четвертьфинального матча на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) против Элисе Мертенс из Бельгии. Снимок опубликовал фан-аккаунт Соболенко в соцсети Х.

«Только для вас, ребята. По всей видимости, это аут», — написано на фотографии.

Во время медицинского перерыва Мертенс Соболенко попросила судью на вышке Мириам Блей спуститься и посмотреть отметку. В предыдущем гейме после удара Арины был зафиксирован аут, но спортсменка посчитала, что мяч попал в корт. Судья отказалась спускаться, поэтому Соболенко сделала фото.