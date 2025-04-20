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Новак Джокович провёл первую тренировку в Мадриде

Новак Джокович провёл первую тренировку в Мадриде
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Пятая ракетка мира, 24-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович провёл свою первую тренировку на центральном корте стартующего 23 апреля турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Ранее сербский теннисист выступал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, но потерпел поражение в первом круге, проиграв чилийцу Алехандро Табило (3:6 4:6).

Джокович является трёхкратным чемпионом турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Он побеждал на этом турнире в 2011, 2016 и 2019 годах.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублев. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.

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