Новак Джокович провёл первую тренировку в Мадриде

Пятая ракетка мира, 24-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович провёл свою первую тренировку на центральном корте стартующего 23 апреля турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Ранее сербский теннисист выступал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, но потерпел поражение в первом круге, проиграв чилийцу Алехандро Табило (3:6 4:6).

Джокович является трёхкратным чемпионом турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Он побеждал на этом турнире в 2011, 2016 и 2019 годах.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублев. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.