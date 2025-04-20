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Александрова — Остапенко: история личных встреч в преддверии полуфинала в Штутгарте

Александрова — Остапенко: история личных встреч в преддверии полуфинала в Штутгарте
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Сегодня, 20 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся россиянка Екатерина Александрова, занимающая 22-ю строчку рейтинга WTA, и 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч теннисисток, которые играли друг с другом восемь раз на уровне WTA-тура:

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Елена Остапенко, который начнётся не ранее 14:00 мск. Напомним, в полуфинале Александрова обыграла американку Джессику Пегулу, Остапенко — польку Игу Швёнтек.

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