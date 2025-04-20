Александрова — Остапенко: история личных встреч в преддверии полуфинала в Штутгарте
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Сегодня, 20 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся россиянка Екатерина Александрова, занимающая 22-ю строчку рейтинга WTA, и 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко.
Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч теннисисток, которые играли друг с другом восемь раз на уровне WTA-тура:
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Елена Остапенко, который начнётся не ранее 14:00 мск. Напомним, в полуфинале Александрова обыграла американку Джессику Пегулу, Остапенко — польку Игу Швёнтек.
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