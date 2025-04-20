Бен Ротенберг считает Елену Остапенко «криптонитом» Иги Швёнтек
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Известный американский теннисный журналист Бен Ротенберг назвал чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 24-ю ракетку мира латвийскую теннисистка Елену Остапенко «криптонитом» пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек.
Напомним, Остапенко обыграла Швёнтек в четвертьфинале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). Эта победа Елены стала шестой в шести матчах теннисисток.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 15:20 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|6
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|6
|2
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Только что посмотрел, как Остапенко обыграла Швёнтек в шестой раз. С самого начала стало ясно, насколько комфортнее и увереннее чувствует себя Остапенко в этом матче. Не думаю, что у нас когда-либо было что-то близкое к подобному криптониту для топ-игрока», — написал Ротенберг на личной странице в соцсети Х.
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