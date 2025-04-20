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Феррер — о фанатах Алькараса: чего они хотят? Чтобы Карлос выигрывал каждый турнир?

Феррер — о фанатах Алькараса: чего они хотят? Чтобы Карлос выигрывал каждый турнир?
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Бывшая третья ракетка мира испанский теннисист Давид Феррер высказался по поводу груза давления на вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со стороны фанатов.

«Сегодня, с социальными сетями, игроки очень уязвимы, а ведь они ещё совсем молодые. Это не то же самое — критиковать его или критиковать меня в 43 года.

Когда я был в его возрасте, у меня не было той зрелости, что есть сейчас. Каким бы зрелым ни был Карлос, он всё ещё очень молод, так что нормально, что это немного на него влияет. Чего они хотят? Чтобы он выигрывал каждый турнир? Карлос — игрок, на уровне Рафаэля. Так давайте просто наслаждаться им. Это особенный игрок, с очень высоким уровнем. То же самое происходило с Рафаэлем Надалем, с Новаком Джоковичем или Роджером Федерером», – приводит слова Феррера TNT Sports.

Напомним, Карлос Алькарас вышел в финал теннисного турнира АТР-500 в испанской Барселоне, где сыграет против 13-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне.

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