Фелисьяно Лопес — о турнире в Мадриде: уже не так сильно зависим от конкретного игрока

Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист, занимающий теперь пост директора турнира серии Мастерс в Мадриде, Фелисьяно Лопес рассказал, как изменился турнир после завершения карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Турнир проводится больше 20 лет, и, думаю, нам удалось сделать так, чтобы он не зависел от одного, двух или трёх игроков — пусть даже самых популярных, тех, кто вызывает наибольший интерес. Этот турнир развивался параллельно с развитием карьеры Надаля, они шли рука об руку. Сейчас, я думаю, мы уже не зависим так сильно от конкретного игрока. Хотя, безусловно, рост турнира был неразрывно связан с фигурой Рафаэля Надаля. К тому же нам повезло, или можно сказать, что это настоящее благословение, что у нас в идеально подходящий момент появился Алькарас. Рафа уходит, а появляется Карлитос — совершенно другой игрок, с другим стилем, с другой личностью, но который тоже вызывает огромный интерес», – приводит слова Лопеса издание Relevo.

Напомним, Рафаэль Надаль становился победителем турнира в Мадриде в 2010, 2013, 2014 и 2017 годах. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.