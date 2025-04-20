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Элина Свитолина показала, как Гаэль Монфис учит их дочь играть в теннис

Элина Свитолина показала, как Гаэль Монфис учит их дочь играть в теннис
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала фотографию на личной странице, на которой её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, учит их дочь Скай держать ракетку.

Фото: Из личного архива Свитолиной

На этой неделе Элина Свитолина принимает участие в грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче 1/2 финала она обыграла 90-ю ракетку мира Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:0, 6:2. В финале украинка сыграет с 39-й ракеткой мира Ольгой Данилович из Сербии.

Последним турниром Монфиса был «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где он проиграл во втором круге россиянину Андрею Рублёву.

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